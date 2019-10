MMA-da əsrin döyüşü: Yekə qolla Monqol döyüşə çıxdı - VİDEO

Rəqibi Oleq Monqol isə bloqer kimi fəaliyyət göstərir. O, sosial şəbəkələrdə xoşagəlməz və mənasız videoçarxlar hazırlamaqla məşhurlaşıb.



Tərəflər arasında döyüş üç dəqiqədən az davam edib. Monqol rəqibinə boğma fəndi ilə qalib gəlib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.