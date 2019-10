Aparıcı və yenicə müğənniliyə başlayan Türkan Heydərova yeni fotolarını sosial media hesabından izləyiciləri ilə bölüşüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, onun qısa ətəkdə oturaraq verdiyi poz izləyicilərin diqqətindən yayınmayıb. Aparıcı bu görüntülərinə görə tənqid hədəfi olub.

Türkanın sözügedən fotolarını sizə təqdim edirik:

(aznews.az)

