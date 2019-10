"Şamaxinka"dakı nəhəng yerüstü keçidlə bağlı qərar verildi - VİDEO

Daha çox "Şamaxinka" kimi tanınan ərazidə tikilməkdə olan yerüstü piyada keçidi neçə müddət görənlərin müzakirə mövzusuna çevrilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, piyadaların narahatlığına səbəb kimi yaşlılar və əlillərin keçiddən rahat şəkildə istifadəsinin nəzərə alınmaması göstərilib.



Tikinti işlərinin başa çatmadığını açıqlayan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi isə narahatlığa heç bir səbəb olmadığını bəyan edib.



Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri İTV-yə bildirib ki, yerüstü piyada keçidində təhlükəsizlik tədbirləri nəzərə alınıb və keçiddə xüsusi liftlər olacaq ki, bu da yaşlı və əlillərin, o cümlədən uşaq arabası ilə olanların rahat şəkildə istifadəsini təmin edəcək

