Azarkeşlər meydana “kəsilmiş əl” atdılar - FOTO

Fransa Liqa 1-in 10-cu turu çərçivəsində keçirilən "Mets" - "Nant" oyununda xoşagəlməz hadisə yaşanıb.

Metbuat.az komanda.az-a istinadən xəbər verir ki, "Nant" azarkeşləri oyun əsnasında meydana "kəsilmiş əl" atıblar. Bu barədə Fransa mətbuatı məlumat yayıb.

"Nant"ın azarkeş qruplarından olan "Luar Briqada" 20 illik yubileylərini təmtəraqla qeyd edib. Xüsusi pankartlardan istiafə edən azarkeşlərdən biri meydana maket olan kəsilmiş əl atıb.

"Mets" - "Nant" matçı ev sahiblərinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

