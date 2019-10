Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrovla iranlı həmkarı Cavad Zərif arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az Röyters agentliyinə istinadən xəbər verib ki, diplomatlar Suriyanın şimalındakı vəziyyəti müzakirə edib. Onlar bildiriblər ki, Moskva və Tehran Suriya ilə Türkiyə arasında dialoqun qurulması üçün vasitəçi olmağa hazırdır.

Diplomatlar Suriyanın şimalında sabitliyin bərpa edilməsinin vacibliyinə diqqət çəkib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.