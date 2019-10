Qvardiola üçün gözlənilməz təklif

Katalon siyasətçisi Artur Mas "Mançester Siti"nin baş məşqçisi Pep Qvardiolanın Kataloniya hökümətinin seçkilərində iştirak etmək təşəbbüsü ilə çıxış edib.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən məlumatına görə, bu barədə o, "El Confidencial"a açıqlamasında deyib: "Mənim başqa bir namizədim var. Onun siyasi təcrübəsi yoxdur. Bu, Pep Qvardioladır".

A.Masın fikrincə, 48 yaşlı mütəxəssis Kataloniya Jeneralitetinə (hökuməti) başçılıq edə bilər.

Qeyd edək ki, Qvardiolanın "Mançester Siti" ilə müqaviləni uzatmaq istəmədiyi və "Barselona"ya qayıda biləcəyi iddia olunur. Onun ailəsi Kataloniyada yaşayır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.