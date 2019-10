Bakıda iş axtaran qız ona edilən təklifə inanmadı: "WhatsApp" mesajını paylaşdı - FOTOFAKT

Onların WhatsApp yazışmalarının görüntüləri sosial mediada yayılıb

Elan saytında iş axtaran qadının başına iş gəlib.

Metbuat.az aznews.az-a istinadla xəbər verir ki, Bakıda nəqliyyat şirkətinin yerləşdirdiyi elandakı nömrəyə mesaj yazan gənc qız əxlaqsız təkliflə üzləşib.

Şirkətin nümayəndəsi iş axtaran qadına intim suallar ünvanlayıb, istədiyini ala bilmədikdə isə nalayiq söyüşlərlə təhqir edib.

Onların "WhatsApp" yazışmalarının görüntüləri sosial mediada yayılıb.

Yazışmaları sizə təqdim edirik:

