Bakıda ərli qadın sevgilisi ilə birləşib qızının başına oyun açdı - FOTO

Ötən gün Xəzər TV-də yayımlanan "Səni axtarıram" verilişində yaşananlar hər kəsi dəhşətə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rizvan adlı kişi 16 yaşlı qızı Nərminin tapılması üçün proqrama müraciət edib.

Ata bildirib ki, qızı 15 gündür ortalıqda yoxdur. Daha sonra açıqlama verib ki, qızını həyat yoldaşı sevgilisi ilə birlikdə qaçırıb. Atası ilə görüşməməsi üçün ona hədə qorxu gəlirlər. Qızının uzun saçlarını kəsib, zorla atasına qarşı çeviriblər. Hətta qızın damarını kəsib yalandan polisə bildiriblər ki, guya Nərmin atasının yanına qayıtmamaq üçün bu addımı atıb.

(aznews.az)

