Bu gün Çempionlar Liqasında 3-cü tur başlayır - TƏQVİM

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində 3-cü tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə 4 qrupda 8 görüş keçiriləcək.



Azərbaycanlı azarkeşlərin də diqqətində olan Türkiyənin “Qalatasaray” klubu İstanbulda İspaniyanın “kral klubu”nu - “Real”ı qəbul edəcək.





22 oktyabr





Qrup mərhələsi, 3-cü tur





A qrupu





23:00."Brügge" - PSJ

23:00."Qalatasaray" - "Real"







B qrupu





23:00."Tottenhem" - "Svena Zvezda"

23:00."Olimpiakos" - "Bavariya"









C qrupu





20:55."Şaxtyor" (Donetsk) - "Dinamo" (Zaqreb)

23:00."Mançester Siti" - "Atalanta"







D qrupu





20:55."Atletiko" (Madrid) - "Bayer"

23:00."Yuventus" - "Lokomotiv" (Moskva)





