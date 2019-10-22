Bu gün Çempionlar Liqasında 3-cü tur başlayır - TƏQVİM

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində 3-cü tura start veriləcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə 4 qrupda 8 görüş keçiriləcək.
Azərbaycanlı azarkeşlərin də diqqətində olan Türkiyənin “Qalatasaray” klubu İstanbulda İspaniyanın “kral klubu”nu - “Real”ı qəbul edəcək.
22 oktyabr
Qrup mərhələsi, 3-cü tur
A qrupu
23:00."Brügge" - PSJ
23:00."Qalatasaray" - "Real"
|
1.
|
PSJ
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4:0
|
6
|
2.
|
Brügge
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2:2
|
2
|
3.
|
Qalatasaray
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0:1
|
1
|
4.
|
Real Madrid
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2:5
|
1
B qrupu
23:00."Tottenhem" - "Svena Zvezda"
23:00."Olimpiakos" - "Bavariya"
|
1.
|
Bavariya
|
2
|
2
|
0
|
0
|
10:2
|
6
|
2.
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3:4
|
3
|
3.
|
Olimpiakos
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3:5
|
1
|
4.
|
Tottenhem
|
2
|
0
|
1
|
1
|
4:9
|
1
C qrupu
20:55."Şaxtyor" (Donetsk) - "Dinamo" (Zaqreb)
23:00."Mançester Siti" - "Atalanta"
|
1.
|
Mançester Siti
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5:0
|
6
|
2.
|
Dinamo Zaqreb
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4:2
|
3
|
3.
|
Şaxtyor Donetsk
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2:4
|
3
|
4.
|
Atalanta
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1:6
|
0
D qrupu
20:55."Atletiko" (Madrid) - "Bayer"
23:00."Yuventus" - "Lokomotiv" (Moskva)
|
1.
|
Yuventus
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5:2
|
4
|
2.
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4:2
|
4
|
3.
|
Lokomotiv Moskva
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2:3
|
3
|
4.
|
Bayer Leverkusen
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1:5
|
0