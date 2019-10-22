Aktual mövzular: Dollar alış-satışı , Qarabağ , Hava , Məzənnə
Reklam

Bu gün Çempionlar Liqasında 3-cü tur başlayır - TƏQVİM

Bu gün Çempionlar Liqasında 3-cü tur başlayır -
10:32 22 Oktyabr 2019
83 Ölkə
Emil Hacızadə
A- A+

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində 3-cü tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə 4 qrupda 8 görüş keçiriləcək.

Azərbaycanlı azarkeşlərin də diqqətində olan Türkiyənin “Qalatasaray” klubu İstanbulda İspaniyanın “kral klubu”nu - “Real”ı qəbul edəcək.


22 oktyabr

Qrup mərhələsi, 3-cü tur

A qrupu

23:00."Brügge" - PSJ
23:00."Qalatasaray" - "Real"

1.

PSJ

2

2

0

0

4:0

6

2.

Brügge

2

0

2

0

2:2

2

3.

Qalatasaray

2

0

1

1

0:1

1

4.

Real Madrid

2

0

1

1

2:5

1



B qrupu


23:00."Tottenhem" - "Svena Zvezda"
23:00."Olimpiakos" - "Bavariya"

1.

Bavariya

2

2

0

0

10:2

6

2.

Srvena Zvezda

2

1

0

1

3:4

3

3.

Olimpiakos

2

0

1

1

3:5

1

4.

Tottenhem

2

0

1

1

4:9

1


C qrupu


20:55."Şaxtyor" (Donetsk) - "Dinamo" (Zaqreb)
23:00."Mançester Siti" - "Atalanta"

1.

Mançester Siti

2

2

0

0

5:0

6

2.

Dinamo Zaqreb

2

1

0

1

4:2

3

3.

Şaxtyor Donetsk

2

1

0

1

2:4

3

4.

Atalanta

2

0

0

2

1:6

0


D qrupu


20:55."Atletiko" (Madrid) - "Bayer"
23:00."Yuventus" - "Lokomotiv" (Moskva)

1.

Yuventus

2

1

1

0

5:2

4

2.

Atletiko Madrid

2

1

1

0

4:2

4

3.

Lokomotiv Moskva

2

1

0

1

2:3

3

4.

Bayer Leverkusen

2

0

0

2

1:5

0
Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Загрузка...

RƏYLƏR

metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Milyonların səs verdiyi çağırış

Milyonların səs verdiyi çağırış

22 Oktyabr 2019 11:43
Bakı Ali Neft Məktəbi dünyanın nüfuzlu Fortinet Şəbəkə Təhlükəsizliyi Akademiyasına üzv oldu

Bakı Ali Neft Məktəbi dünyanın nüfuzlu Fortinet Şəbəkə Təhlükəsizliyi Akademiyasına üzv oldu

22 Oktyabr 2019 11:42
Mübarizi təhqir edən Nərmin danışdı: “öldürülən əsgər bəlkə də günahsızdır” -

Mübarizi təhqir edən Nərmin danışdı: “öldürülən əsgər bəlkə də günahsızdır” - VİDEO

22 Oktyabr 2019 11:42
Siyavuş Novruzov: Heydər Əliyev heç bir təhlükə və təhdidin onu yolundan çəkindirməyəcəyini qayıdışı ilə hər kəsə sübut etdi

Siyavuş Novruzov: Heydər Əliyev heç bir təhlükə və təhdidin onu yolundan çəkindirməyəcəyini qayıdışı ilə hər kəsə sübut etdi

22 Oktyabr 2019 11:36
Qusarda hündürlükdən dərəyə düşən şəxsin axtarışları aparılır

Qusarda hündürlükdən dərəyə düşən şəxsin axtarışları aparılır

22 Oktyabr 2019 11:29
Qusarda yüksək dağlıq ərazidə FACİƏ – AXTARIŞLAR BAŞLADI

Qusarda yüksək dağlıq ərazidə FACİƏ – AXTARIŞLAR BAŞLADI

22 Oktyabr 2019 11:28
Sənətə öz gücümlə gəlmişəm, bəziləri kimi başqa yollardan keçməmişəm -
aktrisa Arzu Abdulova ilə MÜSAHİBƏ
"Heç vaxt ölməyən insanlar var"
- 1 daşla 9 quş
"Təsəvvür edə bilirsinizmi insan ac qaldığına görə ölür"
- Volterə azərbaycanlı redaktorun CAVABLARI
"Özüm daha heç nəyə, heç kimə güvənmirəm"
- Tanınmış teleaparıcıdan İNANILMAZ cavablar
​“SOCAR PETROLEUM”-dan bilinənlər və bilinməyənlər
– FOTOLAR
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR
“Jurnalist sorğusuna diqqətlə yanaşmaq, operativ reaksiya vermək lazımdır”
- Qulu Xəlilovla MÜSAHİBƏ / Fotolar
"Üstündən 5 il keçir və həyatımın ən böyük zərbəsi elə odur"
- Azərbaycanlı müğənnidən FLAŞ açıqlamalar / MÜSAHİBƏ
“Çox çətin uşaqlığım olub”
– Niyaz Niftiyevlə müsahibə / FOTOLAR
"Arzum 2024-cü ildə keçiriləcək Olimpiya çempionatında qalib olmaqdır"
- 14 yaşlı Amin Quliyevlə MÜSAHİBƏ / FOTOLAR
Yadplanetlilər haqda niyə dəqiq dəlil yoxdur ?
- "KOSMOS"
“Dünya ədəbiyyatı böyük bir dənizdir, nə götürsən, qənimətdir”
– Səlim Babullaoğlu ilə müsahibə / FOTOLAR
​Mədə kiçiltmə əməliyyatı xərçəngə səbəb olur? –
Ümumi cərrahla MÜSAHİBƏ / FOTOLAR

Top xəbərlər

Ölkə mətbuatında bu gün »

AİB Azərbaycanla əməkdaşlığın 20 illiyinə həsr olunmuş xüsusi videoçarx hazırlayıb

22 Oktyabr 2019 11:47

Azərbaycanın daxili işlərinə qarışanlar əvvəlcə öz ölkəsindəki şiddətə nəzər yetirsinlər

22 Oktyabr 2019 11:43

Milyonların səs verdiyi çağırış

22 Oktyabr 2019 11:43

Azərbaycanın mikro və kiçik sahibkarlarının məhsulları "Baku Build 2019" sərgisində nümayiş etdirilir

22 Oktyabr 2019 11:42

Mübarizi təhqir edən Nərmin danışdı: “öldürülən əsgər bəlkə də günahsızdır” -

22 Oktyabr 2019 11:42

Özbəkistan baş nazirinin müavini: “BTQ layihəsi regionlararası əməkdaşlığın yeni faktorudur”

22 Oktyabr 2019 11:37

“Kaspersky Antidrone” sistemi satışa çıxarılacaq (Video)

22 Oktyabr 2019 11:35

Hacıqabulda tikinti materiallarının istehsalı üzrə avadanlıqlar hazırlanacaq

22 Oktyabr 2019 11:32

“Arsenal” “Şeffild Yunayted”ə məğlub oldu - VİDEO - FOTO

22 Oktyabr 2019 11:32

Qusarda hündürlükdən dərəyə düşən şəxsin axtarışları aparılır

22 Oktyabr 2019 11:29