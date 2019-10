İki dəfə boşanan Rəvanın BÖYÜK QIZI - Gözəlliyi ilə təəccübləndirdi - FOTO

İki dəfə ailə həyatı uğursuz alınan müğənni Rəvan Qarayev böyük qızı ilə "Şou ATV"nin qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni son zamanlar qızlarına xüsusi ilə çox vaxt ayırması ilə diqqət çəkir. Rəvanın sosial şəbəkə hesabında son paylaşımları demək olar ki, qızlarına aiddir.

Müğənninin böyük qızı Ayanı görən hər kəs gözəlliyinə heyran qalıb.



Qeyd edək ki, R.Qarayevin ilk evlilikdən 11 yaşında Ayan adlı qızı var. Eyni zamanda müğənninin Günya Rəhimova ilə evliliyi isə beş il sürüb və bu nikahdan onların 6 yaşlı Xalidə adlı qız övladları var.



