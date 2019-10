ARB TV-nin “Show News” verilişinin növbəti müsahibi ifaçı Xatun Əliyeva olub.



Metbuat.az bildirir ki, müğənni “Show News” vasitəsi ilə həmkarlarına səslənib:

“İnstaqram zamanında məşhurlaşmayan həmkarlarıma səslənirəm. Gəlsinlər, dost verilişlərinə gedək. Biz nə qədər aktiv olsaq başqalarına möhtac olmarıq. İndi instaqram sayəsində hamı ulduz olub. İnstaqram bağlansa onu sayəsində məşhurlaşanlar da yox olacaq”.

