"Oskar"a rekord sayda animasiya müraciət etdi

Kino sahəsinin ən mötəbər mükafatı sayılan "Oskar" mükafatına müraciətlərdə daha bir rekorda imza atılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 2020-ci ilin fevralında 92-ci dəfə keçiriləcək "Oskar" mükafatına sahib olmaq üçün "Ən yaxşı animasiya filmi" nominasiyası üzrə düz 32 ədəd film müraciət edib. Bu isə mükafat tarixində bir ilkdir.

Qeyd edək ki, "Ən yaxşı animasiya filmi" nominasiyası üçün müraciət edən filmlər arasında Toy Story 4, Frozen II, The Addams Family, How to Train Your Dragon: The Hidden World, The Secret Life of Pets 2 iddialı animasiyalar yer alıb.