Bu motosklet işıq sürətində hərəkət edəcək

İşıq sürətinə yaxın sürətdə hərəkət edə bilən və yanacaq istifadə etməyən bu motosklet tamamilə hazırlana biləcəyi halda kosmos səyahətlırini olduqca asan hala gətirə biləcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Helezoni adı verilən motosklet konsepti bir parçacıq sürətləndiriciui bir spiral əyri üzərində hərəkət etdirməyə əsaslanır. Sürətləndirici irəli getdikcə kütləsi artır, geri gələndə isə azalır. Teorik olaraq bu motosklet işıq sürətinin 99%-inə çata bilir. Bu sürət Albert Eynşteynin nisbilik nəzəiyyəsini pozmur, Nyutonun hərəkət qanununa isə ziddir.

Bu motosklet konseptini hazırlayan şəxs isə NASA-nın itici qaza ehtiyac duymayan bir kosmos motoskleti düzəltməyə çalışan mühəndisi Devid Barnsdır. O, öz icadı barədə belə deyib:

"Biri bunun işləməyəcəyini desə, yoxlamağa dəydiyini ilk mən demək istəyirəm. Utanmağa hazır olmalısınız. Yeni bir şey icad etmək və bunun həqiqətən işləməsi çox çətindir".

Barns həmçinin bu motoskletin 200 metr uzunluğunda və 12 metr genişliyində olmalı olduğunu qeyd edib.

