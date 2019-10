Süni ət marketlərdə satışa çıxarılacaq

Sentyabr ayında Beynəlxakq Kosmos Stansiyasında aparılan sınaqlar nəticəsində 3 ölçülü printer vasitəsi ilə mal əti, dovçan əti və balıq hüceyrəsi istehsal etmək mümkün olmuşdu.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu yeni texnologiya Marsa uzunmüddətli səyahət etməyimizə şərait yaradacaq və kosmos araşdırmalarını asankaşdıracaq yeni məlumatlar əldə etməyə kömək edəcək. Lakin günümüzdə bu süni ətdən sadəcə Yerdə istifadı edilə biləcək. Süni ət istehsalçıları bu texnologiyanın ənənəvi təsərrüfatı və heyvandarlığı əvəz edə bilməyəcəyini, amma, çox yaxşı alternativ olacağını bildiriblər.

İnək kök hüseyrələri ilə düzəldilmiş ilk qambyrger 2013-cü ildə Mastrikt Unuversitetibdən holland alim Mark Post tərəfindən yaradılmışdı. Bu süni ətin ilk nümunəsi özəl bir bazarda fəaliyyət göstərmişdi, çünki istehsal maliyyəti çox yüksək idi. Buna baxmayaraq süni ətin dadılması çoxdan həyata keçirilib.

San-Franseskoda keçirilən bir konfransda süni ət istehsalçısı JUST şirkətinin rəhbəri Coş Tetrik süni ətlərin bu ik içərisində marketlərdə satılmaöa başlayacağını demişdi.

