Niyə gəmilər olan əraziyə daha çox ildırım düşür? - MARAQLI

Vaşinqton Universiteti və NASA alimləri hansı bölgələrə daha çox ildırım düşdüyünü müəyyən etmək məqsədi ilə araşdırma aparıblar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, araşdırmada əsasən Hind okeanı və Cənub Çin dənizinı diqqət yetirilib. Yüksək ildırım düşmə faizlərinə sahib olan ərazilərin xəritəsini çıxarmaq üçün son 11 ilin ildırım düşmə məlumatlarından istifadə edən alimlər fərqinə varıblar ki, ildırım daha çox gəmilərin hərəkət etdiyi istiqamətlərdə düşür.

2005-2016 illəri arasında Hind okeanında və Cənub Çin dənizində baş verən ildırım hadisələri ilə gəmilərin hərəkət istiqamətinin qarşılaşdırılması nəticısində ortaya çıxan bu hadisədə gəmilərin istifadə etdiyi və havanın çirklənməsinə sıbıb olan yanacaqların rol oynadığı məlum olub.

