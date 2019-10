Dəhşət! Uşağını iplə velosipedə bağlayıb...- Video

Tatarıstanın paytaxtı Kazanda yolda gedən bir avtomobilin qarşısına velosipedlə gedən bir qadın çıxıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, tarazlığını itirən qadın velosipeddən yıxılıb. Qəza edən qadının velosipedinə skuter üzərindəki oğlunu belindən iplə bağladığı görülüb. Baş verən qəzada avtomobilin sürücüsü qadın və uşaqla toqquşmayıb. Qadın isə ayağa qalxaraq iplə belindən bağlı uşağı çəkərək yolun kənarına keçib.

Avtomobilin kamerasına düşən görüntüləri sürücü sosial mediada paylaşıb. Görüntüləri izləyənlər anaya sərt reaksiyalar verərək həbs olunmasını tələb edib. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyini bu görüntülər barədə araşdırma başlatdığını bildirib.

