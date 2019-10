Məşhur müğənni Günel Məhərrəmova geyimi ilə diqqət çəkib.



Metbuat.az xəbər verir ki, həddindən artıq qısa donda səhnəyə çıxan ifaçı azyaşlılarla rəqs edib. Onun geyim tərzi birmənalı qarşılanmayıb.

Qeyd edək ki, saytlardan birinə verdiyi açıqlamada Kiyevdə işləyən ərindən boşanacağı barədə açıqlama verib. Onların bir oğlu var.

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

(aznews.az)



