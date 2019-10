AFFA iki futbolçuya 4 oyunluq cəza verdi

AFFA İntizam Komitəsi U-17 liqasında keçirilmiş “Xəzər Lənkəran” – “Kəpəz” matçında baş verənlərlə bağlı qərarlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, meydan sahiblərindən Xanoğlan İsmayılov, Gəncə təmsilçisindən isə Cavid Qurbanov 90+4-cü dəqiqədə aqressiv davranışları səbəbindən birbaşa qırmızı vərəqə alıb. Qurum hər iki oyunçuya 4 oyunluq cəza verib.



“Xəzər Lənkəran” azarkeşləri meydana daxil olduqlarına görə kluba 1 ev oyununu azarkeşsiz keçirilməsi qadağası qoyulub.



Qeyd edək ki, qarşılaşma "Kəpəz"in 2:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

