Məşhur komediya aktyoru Cim Kerri bir müddətdir birlikdə olduğu sevgilisi Ginger Gonaga ilə ayrılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, televiziya proqramı "Kidding"də tanış olan və keçən yanvar ayından bəri birlikdə olan cütlük səssiz şəkildə münasibətlərinə son qoyub.

Cütlüyə yaxın qaynaqlar bu barədə açıqlama vermək istəmədiklərini bildiriblər.

