Keçmiş model Hande Acar ötən gecə Ferruh Daşdəmir və Eftelya Kökbudağın toy mərasiminə qatılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Acar geyimi ilə diqqəti öz üzərinə çəkə bilib.

Belə ki, gecədə çəkilən şəkillərinin sosial şəbəkədə paylaşan Acar pərəstişkarları tərəfindən tənqid edilib. Yazılan rəylərə münasibət bildirən Hande Acar bunları deyib:

"Mən harada nə geyinilməsini və oturub durulmasını bilən qadınam. ərim evdən çıxmadan geyimimi görüb və çox bəyənib. O ki qaldı, yanımda ərim var, kimə nə var?"

