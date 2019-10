İspaniyanın "Real Madrid" klubunun rəsmi "Facebook" səhifəsi azərbaycanlı azarkeşlərin videosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda Azərbaycan dilində "Salam dostlar!" yazısı öz əksini tapıb.

Fanatlar Çempionlar Liqası matçı üçün Türkiyənin İstanbul şəhərində olduqlarını bildiriblər.

Qeyd edək ki, "Real Madrid" bu gün "Qalatasaray" klubu ilə qarşılaşacaq. Matç Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

