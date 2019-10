İranda dövlət idarələrində çalışan kişi müdirlərə qadın katibələrdən və əksinə istifadə edilməsi rəsmən qadağan olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İranın "Xorasan" qəzeti adı qeyd olunmayan quruma istinadən yayımlayıb.

Məlumata görə, İranın dini inanclar sahəsində önəmli dövlət qurumları tərəfindən bu haqda göstəriş verilib və buna riayət edilməsi vurğulanıb.

Həmçinin göstərişdə idarələrdə qadın və kişilərin iş otaqlarının ayrılması da yer alıb.(trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.