Azyaşlı qızı oğurlayıb başına oyun açdılar - Bakıda İNANILMAZ HADİSƏ

Bakıda adam oğurladıqlarına görə tutulan şəxslər barəsində açılan cinayət işinin ibtidai istintaqı yekunlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səmədov Elşən Rafiq oğlu və Qəhrəmanov Təbriz Arif oğlu barəsində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 144.3-cü, yəni, adam oğurluğu - yetkinlik yaşına çatmayan şəxs barəsində törədildikdə və ya ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda maddəsi ilə açılan işin materialları Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. İşə hakim Azər Paşayevin sədrliyi ilə baxılacaq.

Qeyd edək ki, adları qeyd edilən 2 nəfər paytaxt ərazisində yetkinlik yaşına çatmayan N.Qasımovanı oğurlayıb. Onlar qızı oğurlayarkən və sonrakı vaxt ərzində azyaşlı qıza qarşı müxtəılif zorakılıq hərəkətləri ediblər.(milli.az)

