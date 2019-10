Türkiyə ilə Suriya arasında "Barış Pınarı"na dair əldə olunan razılıqdan sonra Kremldən açıqlama gəlib.

Metbuat.az rus mediasına istınadən xəbər verir ki, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bildirib:

"ABŞ kürdlərin ən yaxın müttəfiqi idi. Ancaq yenə də onları tərk etdilər. Demək olar ki, onlara xəyanət etdilər və indi kürdləri sərhəddə saxlamağa, onları türklərlə döyüşməyə məcbur edirlər. YPG Türkiyə sərhəddindən çəkilməsə, Türk ordusu təfərindən əziləcək".

