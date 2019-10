Çempionlar Liqası: Milanda mərkəzi qarşılaşma, “Barselona” lider ola bilər

Bu gün Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin III turuna yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun son səkkiz qarşılaşması ilə I dövrə başa çatacaq.

Günün maraqla gözlənilən qarşılaşması İtaliyanın Milan şəhərində baş tutacaq. “İnter” öz meydanında “Borussiya”nı qəbul edəcək. “Barselona” isə Dortmund klubunun xal itkisindən yararlanıb qrupda vahid liderə çevrilə bilər.

E qrupu

23:00 “Qenk” (Belçika) – “Liverpul” (İngiltərə)

23:00 “Zalsburq” (Avstriya) – “Napoli” (İtaliya)

1. Napoli 4

2. Liverpul 3

3. Zalsburq 3

4. Qenk 1

F qrupu

23:00 “Slaviya” (Çexiya) – “Barselona” (İspaniya)

23:00 “İnter” (İtaliya) – “Borusiya” (Almaniya)

1. Borusiya 4

2. Barselona 4

3. İnter 1

4. Slaviya 1

G qrupu

20:55 “Leypsiq” (Almaniya) – “Zenit” (Rusiya)

23:00 “Benfika” (Portuqaliya) – “Lion” (Fransa)

1. Zenit 4

2. Lion 4

3. Leypsiq 3

4. Benfika 0

H qrupu

20:55 “Ayaks” (Hollandiya) – “Çelsi” (İngiltərə)

23:00 “Lil” (Fransa) – “Valensiya” (İspaniya)

1. Ayaks 6

2. Valensiya 3

3. Çelsi 3

4. Lil 0

