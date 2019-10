Sosial şəbəkədə meyxanaçı Samirənin prodüser Səbuhi ilə dodaq-dodağa öpüşərkən videosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı həmin görüntülərlə bağlı elə "İnstaqram"da açıqlama yayıb: "Səbuhi oğlum yaşındadır. Onunla səmimi olduğum üçün dodağından öpdüm. O da mənim bu səmimiyyətimdən istifadə edib, özünü reklam etmək xatirinə həmin videonu sosial şəbəkədə yayıb. Həmin görüntülərə görə izləyicilərdən üzr istəyirəm".

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.