Uçan avtomobil test edildi - Bu tarixdən istifadəyə veriləcək

Almaniyanın "Lilium" şirkəti istehsal etdiyi elektrikli uçan taksinin saatda 100 km/saat sürəti keçərək test uçuşlarının ilk mərhələsini uğurla tamamladığını bildirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, şirkətdən verilən açıqlamada 5 nəfərlik tutumu olan taksinin 2025-ci ildə böyük şəhərlərdə istifadə olunmasının planlaşdırıldığı deyilib.

Sözügedən taksinin qanadlarında 36 ədəd elektrikli motor mövcuddur. Bu avtmobil tam uçuşa hazır olduğunda 300 km məsafə qət edə biləcək və saatda 300 kilometr sürətlə hərəkət edə biləcək.

