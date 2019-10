Dünyaca məşhur geyim markası qeyri-adi dizaynı ilə təəccübləndirdi - Fotolar

Dünyaca məşhur geyim markası "Burberry" Payız/Qış 2019 kolleksiyasından bir paylaşıb edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Ricardo Tiscinin məhsulu olan küçə geyimi fərqli dizaynı ilə diqqət çəkib.

"Gözlənilməz siluetlər" başlığı ilə paylaşılan foto görənlərin tənqidinə məruz qalıb. Bir çox sosial media istifadəçisi bu qeyri-adi dizayn haqqında "Bu qorxunc və şok edicidir. Moda sənayesi hara gedir?" , "Ayaqlarımızı jaketin dəliyindən keçirərək bir tulum halına gətirmək olar" kimi tənqid dolu şərhlər bildirib.

Markanın internet saytında jaketin çıxarıla biləcəyi, yenidən emal olunmuş materialdan istehsal olunduğu bildirilib.

