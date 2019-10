Bakıda kitab mağazalarının birində oğurluq hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə mağazanın təhlükəsizlik kamerası tərəfindən qeydə alınıb. Videoda görünür ki, həmin şəxs bir neçə kitabı götürərək, sakitcə mağazadan çıxıb gedir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

