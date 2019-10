İngiltərədə bir yük maşınından 39 cəsəd tapılıb

İngilis polisi ölkənin cənub-şərqindəi Esseksdə bir yük maşınında 39 cəsəd tapıldığı məlumatını yayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Qreys qəsəbəsindən gecə saat 01:40-da bir yük maşını ilə bağlı polisə müraciət edilib. Müraciətdən sonra əraziyə gələn polislər yük maşınını incələdikləri zaman isə şoka düşüblər.

Verilən məlumatda cəsədlərdən birinin uşaq olduğu qeyd edilib. Şübhəli olaraq 25 yaşlı Şimali İrlandiya vətəndaşı olan bir şəxs saxlanılıb. Yük maşınının İngiltərəyə Bolqarıstandan getdiyi iddia edilib. Cəsədlərin isə miqrantlara aid olduğu güman edilir.

