Bu dəqiqələrdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) ümumi yığıncağı keçirilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, tədbirdə AMEA-nın həqiqi və müxbir üzvləri, akademiyanın institut və təşkilatlarının direktorları iştirak edirlər.

Qeyd edək ki, iclasda AMEA prezidenti Akif Əlizadənin istefa verəcəyi və yeni prezidentin seçiləcəyi gözlənilir.

