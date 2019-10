Ramiz Mehdiyev AMEA-nın sədri seçildi - SON DƏQİQƏ

Ramiz Mehdiyev Azəbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) yeni prezidenti seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə AMEA-nın prezidentliyi vəzifəsindən ötən gün istefa vermiş akademik Akif Əlizadə çıxış edib. O, alimlərə müraciət edərək, akademik Ramiz Mehdiyevi AMEA-nın prezidenti seçməyə səsləyib. Daha sonra Ramiz Mehdiyev AMEA-nın prezidenti seçilib.

Qeyd edək ki, Ramiz Ənvər oğlu Mehdiyev 1995-ci ildən bu günədək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının rəhbəri olub. AMEA-nın həqiqi üzvü, Həqiqi Dövlət müşaviridir. Akademik Ramiz Mehdiyev 2007-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib. Hazırda onun 81 yaşı var.

