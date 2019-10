51 yaşlı modelin paylaşdığı foto göz qamaşdırdı - FOTOLAR

1990-cı illərə damğasını vuran "Victoria secret"-in keçmiş modeli 51 yaşlı Helena Chirestensen "İnstagram"da paylaşdığı fotoları ilə gənc qızları geridə qoyur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, illərə meydan oxuyan aktrisanı hər kəs xüsusilə Türkiyədə Chriis İsaakın "Wicked Game" mahnısının klipi ilə tanıyıb. 51 yaşlı model illərlə "ən cazibədar 100 qadın" siyahısında üst siyahılarda yer alıb. Gözəl model podiumu buraxsa da, "İnstagram"da paylaşım etməyə davam edir.

İzləyicilərindən minlərlə bəyənmə alan Helena gənc modellərə ilham qaynağı olur.

