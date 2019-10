Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin köhnə vizit kartı 2 milyon rubla (təxminən 53 min AZN) satılıb.

Metbuat.az Axar.az-az-a istinadən xəbər verir ki, Putin sözügedən kartı 1991-ci ildən 1996-cı ilə qədər vəzifədə olarkən istifadə edib. Həmin vaxt Putin Sankt-Peterburq meriyasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri olub.

Sözügedən vizit kartda Putinin ad, soyadı, vəzifəsi və əlaqə nömrələri yazılıb.

