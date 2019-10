“Suriyadan İraqa göndərilən amerikalı hərbçilər 4 həftə sonra bu ölkədən ayrılacaq”.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, İraqda səfərdə olan ABŞ-ın Müdafiə naziri Mark Esper belə açıqlama verib. O bildirib ki, hərbçilər ABŞ-ın Küveyt və Qətərdəki bazalarına göndəriləcək. Onların sayının 150 nəfər olduğu bildirilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

