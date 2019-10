“İraq sərhədinə qədər Suriyanın şimalındakı təhlükəsizlik bölgəsində qarşımıza terrorçu çıxarsa, məhv edərik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu belə bəyanatla çıxış edib. O bildirib ki, ABŞ və Rusiya arasında əldə olunan razılaşmalar siyasi uğur kimi tarixə düşüb.

Diplomatın sözlərinə görə, “Sülh çeşməsi” əməliyyatlarının dünyanın ən böyük iki gücü tərəfindən qəbul olunması, Türkiyənin mübarizəsində haqlı olduğunu sübut edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

