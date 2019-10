Nurməhəmmədovun atasından Makqreqorun Moskvaya gəlməsinə münasibət

MMA döyüşçüsü Həbib Nurməhəmmədovun atası və məşqçisi Abdulmanap Nurməhəmmədov irlandiyalı Konor Makqreqorun Moskvaya gəlməsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az bildirir ki, o, fikirlərini “Instagram” hesabında bölüşüb:

“Konor artıq Ukraynadadır, fikirləşin görək, Moskvada onunla nə etmək olar?”, - A.Nurməhəmmədov yazıb.

Xatırladaq ki, dünən Makqreqor Kiyevdə mətbuat konfransı keçirərək, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski haqqında danışıb. Oktyabrın 24-də irlandiyalı Moskvada mətbuat qarşısına çıxarılacaq. O, gələcək planları ilə bağlı görüş keçirəcək.

Sonuncu dəfə Nurməhəmmədov və Makqreqor UFC çempionatı çərçivəsində görüşüblər. Nurməhəmmədov həmin görüşdən qələbə ilə ayrılıb.

