Azərbaycanın Xalq artisti Aygün Kazımovadan yeni xəbər var.

Metbuat.az news24.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni Almaniyadakı evini hotelə çevirəcək.

"Aygün" adı ilə fəaliyyət göstərəcək butik hotelinin təmiri üzərində hazırda memarlar işləyir.

Qeyd edək ki, 2 il bundan əvvəl həmin villa Kazımovaya hədiyyə edilib.

