Hadisə Türkiyənin İzmir şəhərində baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın 3-4 yaşlarında uşağı mağazanın qarşısında qoyaraq özü içəri girib. Bu vaxt uşaq yola doğru hərəkət etməyə başlayıb və xoşbəxtlikdən satıcı cəld hərəkət edərək uşağın yük maşını tərəfindən vurulmasının qarşısını alıb.

