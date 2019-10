Aktrisa Çimnaz Sultanova yeni fotosunu öz sosial media hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisanın arxasını çevirərək qısa libasda verdiyi poz maraqla qarşılanıb.

İzləyiciləri onun görünüşünə heyran qaldıqlarını və aktrisanın çox cazibədar göründüyünü qeyd ediblər.

Aktrisanın sözügedən fotosunu təqdim edirik:

