Amerika prezidenti Donald Trampın qızı və baş məsləhətçisi İvanka Trampın estetik əməliyyatsız şəkilləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 37 yaşlı İvankanın şəkilləri sosial şəbəkədə böyük diqqət çəkib. Bu şəkillərdə İvankanın üz cizgilərindəki dəyişiklik nəzərdən qaçmayıb.

Anası gözəllik müsabiqəsində birinci olan İvanka Tramp əvvəlcə onun izi ilə gedib model kimi çalışsa da, atası Donald Tramp siyasətə atılandan sonra prezidentin baş məsləhətçi vəzifəsinə təyin olunub.

(publika.az)

