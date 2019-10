Ötən gün Azərbaycanda yaşanan bir ilk barədə məlumat vermişdik.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, şəhər xəstəxanalarının birində 64 yaşlı azərbaycanlı qadın dünyaya əkiz uşaqlar gətirib. Müğənni Xatirə həmin qadını və əkizlərini ziyarət edib.

Xatirə paylaşımına "Mən də həvəsləndim" şərhini yazıb. Qeyd edək ki, dünyada 64 yaşında övlad sahibi olan 5 qadın var.

Bu da sözügedən kadrlar:

