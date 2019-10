Rinqdəki ölümlərdən sonra boksda inqilab edəcək yenilik gəlir

Boks rinqlərində son dövrlərdə 4 boksçu dünyasını dəyişib. Son olaraq ABŞ boksçusu Patrik Dey nakaut olduqdan 4 gün sonra ölmüşdü.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, professor Mayk Lozmor boksçuları aldıqları ölümcül zərbələri anında kompüterə ötürən bir ağızlıq istifadə etməyə çağırıb. O, bu ağızlığın sayəsində bir boksçunun nə cür zərbələrə məruz qaldığını və döyüşə davam edib edə bilməyəcəyini ölçdüyünü deyib.

Professorun bu çağırışına İngiltərə Boks Nəzarət Şurası da dəstək olub. Eyni zamanda Antoni Coşuanın həkimi olan Lozmor yeni yaratdığı texnologiyanın Coşua-Endi Ruiz döyüşündə istifadə etmək istədiyini deyib.

Bu yeni sistemin boks tarixində bir inqilab edəcəyi bildirilib.

