Bakıda hər kəsi heyrətə salan qurğunun nə olduğu dəqiqləşdi - FOTO

Paytaxtda insanların böyük marağına səbəb olan nəhəng çənlər SOCAR-a məxsus imiş.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu news24.az-a açıqlamasında SOCAR-ın İctimaiyyətlə əlaqələr və tədbirlərin təşkili idarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov bildirib.

O qeyd edib ki, SOCAR-ın Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunda hazırda genişmiqyaslı modernizasiya və yenidənqurma layihəsi həyata keçirilir:

“Bu işlərin əsas məqsədi ölkədə istehlak edilən və satılan yanacağın keyfiyyətini artırmaq və zavodun istehsalat həcmini artırmaqdır. Nəticədə 2021 və 2022-ci illərdə ölkədə “AVRO 5” standartına uyğun olan dizel və benzin məhsullarının istehsalı və satışı mümkün olacaq.

Bunun üçün hazırda zavodun ərazisində yeni qurğular tikilir. Bəzi istismar edilən, əvvəlcədən mövcud olan qurğular üzərində təmir-bərpa işləri aparılır. Yeni qurğuların tikilməsini əhatə edən “PAKET A” hissəsinin artıq 56 faizdən çoxu tamamlanıb. Bu layihə çərçivəsində ölkəyə bir sıra hissələr, avadanlıqlar gətirilir. Bunlardan hazırda gətirilən avadanlıqlar – “LTC”, yəni maye qazın saxlanılması üçün istifadə edilən çənlər də var”.

İ.Əhmədovun sözlərinə görə, hazırda Bakıya gətirilən çənlərdən ikisinin 30 metrdən çox ölçüsü var:

“Qarşıdakı günlərdə əlavə olaraq daha 9 çən gətiriləcək. Onların ölçüləri daha da böyük olacaq. 60 metrdən çox ölçüsü olan maye qazın saxlanılması üçün çənlər ölkəyə gətiriləcək və zavodun ərazisində quraşdırılacaq. Ümid edirik ki, yaxın zamanda artıq ölkədə ən yüksək standartlara cavab verən yanacağın istehsalı mümkün olacaq”.

