Nazirlər Kabineti Aparatının Humanitar və sosial məsələlər şöbəsinin müdiri vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az bildirir ki, APA-nın xəbərinə görə, bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov müvafiq sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla Humanitar və sosial məsələlər şöbəsinin müdiri Musa Ələkbərov tutduğu vəzifəsindən azad edilib.

Baş Nazirin digər sərəncamı ilə isə Kommunikasiya, tikinti və kommunal təsərrüfat məsələləri şöbəsinin müdiri Qasım Abdullayev də tutduğu vəzifəsindən azad olunub.

