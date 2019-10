Bakıda motosiklet aşdı, sürücü işıq dirəyinə çırpılıb öldü - REAL VİDEO

Sərt döngədə motosikletçi idarəetməni itirir

Metbuat.az avtosfer.az-a istinadən xəbər verir ki, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Qurban Abbasov küçəsində baş verən dəhşətli yol qəzası kameralara düşüb. Avtosfer.az xəbər verir ki, hadisə oktyabr ayının 8-də baş verib.

30 yaşlı Elvin İsmayılovun idarə etdiyi motosiklet Bayıl qəsəbəsi istiqamətində Qurban Abbasov küçəsinə daxil olmaq istəyir. Bu zaman sərt döngədə motosikletçi idarəetməni itirir. Nəticədə yolun kənarındakı bardürə dəyən motosiklet aşır. Sürücü isə işıq dirəyinə dəyir.

Hadisə nəticəsində sürücü yerindəcə həyatını itirir.

Hadisənin real görüntülərini təqdim edirik:

