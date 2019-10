Balqabaqdan qayıq düzəltdi - Görənlər gözlərinə inana bilmir

Amerikanın Tennessee əyalətində yaşayan Justin Ovnby adlı fermer 4 il boyunca zəhmət çəkərək 413 kiloqram ağırlıda bir balqabaq yetişdirdib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Ovnby nəhəng balqabağı yemək üçün istifadə etmək əvəzinə içini oyaraq ondan qayıq düzəldib. Fermasındakı göldə bu qayıqla gəzən adamın fotoları sosial mediada gündəm olub.

"O qədər ağır idi ki, bir qonşunun köməyi ilə daşıdım və içini oydum" deyən Ovnby bu günə qədər yetişdirdiyi ən böyük balqabağı sayəsində uşaqları ilə əyləncəli anlar yaşadığını bildirib.

Keçən ay İllinois əyalətindəki bir göldə balqabaqdan hazırlanan qayıqların yarışdığı bir oyunun təşkil oldunduğunu xatırladan Ovnby hədəflərinin 450 kiloqramdan ağır olan bir balqabaq yetişdirmək olduğunu deyib.

