Bir neçə gündür ki, sosial şəbəkədə gündəmə çevrilən şəxs açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, polislə üz-üzə fotosu müzakirə olunan Elmir Alıxanov deyib ki, aksiyaya getmək niyyəti olmayıb.

Təsadüf nəticəsində orda olduğunu bildirən Alıxanov haqqında deyilənləri inkar edib. O polisin həmin gün orda ictimai qaydanı qorumaq üçün işini gördüyünü deyir.

Həmin açıqlamanı təqdim edirik:

(azxeber.com)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.