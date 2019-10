Rusiyanın ən varlı qadınları - FOTOLAR

“Forbes” Rusiyanın ən varlı qadınlarının yeni siyahısını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıda ilk sıranı 1,2 milyard dollar sərvətə sahib Yelena Baturina tutub.







Moskvanın sabiq meri Yuri Lujkovun həyat yoldaşı olan Y.Baturina bununla 7-ci dəfə reytinqdə birinci olub.







Siyahıda ikinci yeri Rusiyanın ən iri internet-mağazası “Wildberries”in qurucusu Tatyana Bakalçuk tutub. Onun 1 milyard dollara yaxın sərvəti var.







Reytinqə ilk dəfə daxil olan “Rossiya” bankının auksioneri Yuri Kovalçukun həyat yoldaşı Tatyana Kovalçuk 600 milyon dollar sərvətlə 3-cü pillədə qərarlaşıb.







Milyarder Dimitri Rıbolovlevin həyat yoldaşı Yelena Rıbolovleva 600 milyon dollara yaxın sərvətlə siyahıda dördüncü yeri tutub.



“Proqress” kompaniyasının səhmdarı Olqa Belyavtseva isə 550 milyon dollar varidatla siyahının 5-ci pilləsində qərarlaşıb.







Qeyd edək ki, jurnalın hesablamalarına görə, reytinq iştirakçılarının ümumi varidatı rekord göstəriciyə - 9,9 milyard dollara çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.