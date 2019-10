Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) sabiq rektoru, professor Firudin Səməndərov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hüquq elmləri doktoru 80 yaşında dünyasını dəyişib.



Qeyd edək ki, F.Səməndərov 1939-cu ilin aprelin 12-də Saatlı rayonunun Molday kəndində anadan olub. O, 1992-93-cü illərdə BDU-nun rektoru olub.



